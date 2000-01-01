КРУПНЕЙШИЙ
радиохолдинг
Иркутска
Мы в цифрах
Доверяем фактам и цифрам - и вам советуем
11
Радиостанций в продаже
18 440
Рекламных кампаний запущено с 2010 года
61%
Суммарная доля прослушивания наших радиостанций в Иркутске
КАК МЫ РАБОТАЕМ
Радио - для любого рекламного бюджета
Ваш результат - это наша репутация
Мы лидируем по числу радиостанций в продаже, суммарной доле радиослушания в Иркутске, и, как лидеры рынка, предоставляем обоснованные и справедливые скидки для постоянных клиентов.
Всесторонняя поддержка
Решение текущих задач по увеличению звонков/обращений/лидов - приоритет в нашей работе. Поэтому мы проводим тестовый период и можем откорректировать рекламную кампанию в любой момент.
Полное рекламное сопровождение
При поддержке наших постоянных партнеров поможем составить грамотное техзадание на изготовление ролика и проследить за его выполнением. Наш юрист проследит, чтобы ваша реклама соответствовала всем требованиям законодательства.
Индивидуальный подход
Мы рассматриваем любую рекламную кампанию в контексте всех остальных задач. Анализируем ваши целевые аудитории, составляем mind map решений, подбираем радиостанции под них.
НАШИ РАДИОСТАНЦИИ В ЭФИРЕ
11 радиостанций Иркутска + локальный эфир
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Каждый год не менее 50 брендов и компаний Иркутска открывают для себя возможности радиорекламы с Премьер Медиа
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
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ЕВРОПА ПЛЮС

ИРКУТСК 103.8

www.europaplus.ru



Наиболее популярные современные хиты.
Ядро аудитории – мужчины и женщины от 25 до 35 лет, с доходом от среднего и выше.
Лидер российского вещания по количеству слушателей.

слушать Европа Плюс в Иркутске
РАДИО ДАЧА

ИРКУТСК 107.5

www.radiodacha.ru

Душевная музыка, современные и любимые отечественные хиты.
Ядро аудитории в России – от 25 до 54 лет, 58% российских слушателей указали свой доход как «выше среднего и высокий».
РЕТРО FM

ИРКУТСК 104.6

www.retrofm.ru

Золотые хиты 70х, 80х, 90х. Проверено временем. Целевая аудитория станции — успешные, состоявшиеся люди в возрасте от 35 до 49 лет.

слушать Радио РЕТРО в Иркутске
ЮМОР FM

ИРКУТСК 106.0

www.veseloeradio.ru

Веселое радио, основу которого составляют юмористические программы. Все самое любимое и нечеловечески смешное – от классики КВН до безбашенного Камеди Клаба.
Ядро аудитории – мужчины от 36 до 45 лет.
ИСКАТЕЛЬ

ИРКУТСК 103.1

www.radioiskatel.ru

Радио ИСКАТЕЛЬ – радио для тех, кто ищет свой путь, покоряет вершины и открывает новое.
В нашем эфире играют хиты, проверенные временем — от The Rolling Stones до Аквариума.
Нам хочется, чтобы каждый, кто впервые услышит Радио ИСКАТЕЛЬ, полюбил жизнь, полную приключений, путешествий, знаний и музыки.
Ядро аудитории все 26-45 лет, доход средний и выше.




слушать Радио ИСКАТЕЛЬ в Иркутске
НОВОЕ РАДИО

ИРКУТСК 102.6

www.newradio.ru

Музыкальный формат «Нового Радио» — лучшая и любимая русская популярная музыка! В эфире «Нового Радио» звучат самые яркие и популярные композиции российских исполнителей, безусловные хиты.
Ядро аудитории – женщины от 16 до 45 лет.

слушать НОВОЕ РАДИО в Иркутске
LOVE RADIO

ИРКУТСК 104.2

www.loveradio.ru

Современные хиты, танцы и позитивный настрой.
Открытая студия Love Radio в Иркутске - это возможности интерактива для жителей нашего города, яркие спецпроекты, широкий спектр эфирных возможностей с харизматичными ведущими.
Ядро аудитории – женщины 16-34, доход выше среднего и высокий.




слушать LOVE Радио в Иркутске
ВЕСТИ ФМ

ИРКУТСК 101.7

www.radiovesti.ru

Актуальные новости дня, дискуссии, интервью, познавательные программы в круглосуточном формате. Вести ФМ — узнай первым!
Будьте всегда в курсе событий. Ядро аудитории – от 46 до 55 лет.


слушать Вести ФМ в Иркутске
РАДИО 7 НА СЕМИ ХОЛМАХ


ИРКУТСК 100.9

www.radio7.ru

Легкая популярная музыка зарубежных исполнителей.
Самые мелодичные песни 2000-х сочетаются с золотыми хитами 80-х и 90-х. Целевая аудитория – мужчины и женщины 25-39 лет.




слушать Радио Семь в Иркутске
ДОРОЖНОЕ РАДИО


ИРКУТСК 91.1

www.dorognoe.ru

Песни со смыслом. Песни с ностальгией. Лучшие хиты для всех, кто в пути.
Полезные советы, актуальные новости, самое душевное музыкальное наполнение.
Ядро аудитории: 35-45 лет, средний доход, люди с семейными ценностями.




слушать Дорожное Радио в Иркутске
РАДИО ЗВЕЗДА


ИРКУТСК 89.8

www.radiozvezda.ru
Российская информационно-разговорная радиостанция, уделяющая особое внимание патриотической и военной тематике. Основу вещания составляют исторические и познавательные программы, аудиокниги, отечественная поп- и рок-музыка 1990-x и 2000-х годов, а также регулярные выпуски новостей.
НАША КОМАНДА
Умные, ответственные, грамотные, вежливые и заботливые - люди, без которых ничего бы не было.
Выращиваем классных спецов с 2010 года.
Наталья Кузьмина
Генеральный директор
и вдохновитель команды
Наталья Уланова
Коммерческий директор и исполнитель желаний
Анна Рогачева
Ведущий клиент-менеджер
и
источник вечной энергии
Нина Бурмистрова
Клиент-менеджер
и сама доброта
Елена Хайдукова
Ведущий клиент-менеджер
и рекламный джедай
Анастасия Кочерова
Клиент-менеджер
и Мисс Вежливость
Ольга Неделькина
Клиент-менджер
и гуру эффективной рекламы
Наталья Городецкая
Самый ответственный в мире трафик-менеджер
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Иркутск
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