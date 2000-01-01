



Радио ИСКАТЕЛЬ – радио для тех, кто ищет свой путь, покоряет вершины и открывает новое.

В нашем эфире играют хиты, проверенные временем — от The Rolling Stones до Аквариума.

Нам хочется, чтобы каждый, кто впервые услышит Радио ИСКАТЕЛЬ, полюбил жизнь, полную приключений, путешествий, знаний и музыки.

Ядро аудитории все 26-45 лет, доход средний и выше.

