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ЕВРОПА ПЛЮС
ИРКУТСК 103.8
www.europaplus.ru
Наиболее популярные современные хиты.
Ядро аудитории – мужчины и женщины от 25 до 35 лет, с доходом от среднего и выше.
Лидер российского вещания по количеству слушателей.
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РАДИО ДАЧА
ИРКУТСК 107.5
www.radiodacha.ru
Душевная музыка, современные и любимые отечественные хиты.
Ядро аудитории в России – от 25 до 54 лет, 58% российских слушателей указали свой доход как «выше среднего и высокий».
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РЕТРО FM
ИРКУТСК 104.6
www.retrofm.ru
Золотые хиты 70х, 80х, 90х. Проверено временем. Целевая аудитория станции — успешные, состоявшиеся люди в возрасте от 35 до 49 лет.
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ЮМОР FM
ИРКУТСК 106.0
www.veseloeradio.ru
Веселое радио, основу которого составляют юмористические программы. Все самое любимое и нечеловечески смешное – от классики КВН до безбашенного Камеди Клаба.
Ядро аудитории – мужчины от 36 до 45 лет.
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ИСКАТЕЛЬ
ИРКУТСК 103.1
www.radioiskatel.ru
Радио ИСКАТЕЛЬ – радио для тех, кто ищет свой путь, покоряет вершины и открывает новое.
В нашем эфире играют хиты, проверенные временем — от The Rolling Stones до Аквариума.
Нам хочется, чтобы каждый, кто впервые услышит Радио ИСКАТЕЛЬ, полюбил жизнь, полную приключений, путешествий, знаний и музыки.
Ядро аудитории все 26-45 лет, доход средний и выше.
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НОВОЕ РАДИО
ИРКУТСК 102.6
www.newradio.ru
Музыкальный формат «Нового Радио» — лучшая и любимая русская популярная музыка! В эфире «Нового Радио» звучат самые яркие и популярные композиции российских исполнителей, безусловные хиты.
Ядро аудитории – женщины от 16 до 45 лет.
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LOVE RADIO
ИРКУТСК 104.2
www.loveradio.ru
Современные хиты, танцы и позитивный настрой.
Открытая студия Love Radio в Иркутске - это возможности интерактива для жителей нашего города, яркие спецпроекты, широкий спектр эфирных возможностей с харизматичными ведущими.
Ядро аудитории – женщины 16-34, доход выше среднего и высокий.
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ВЕСТИ ФМ
ИРКУТСК 101.7
www.radiovesti.ru
Актуальные новости дня, дискуссии, интервью, познавательные программы в круглосуточном формате. Вести ФМ — узнай первым!
Будьте всегда в курсе событий. Ядро аудитории – от 46 до 55 лет.
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РАДИО 7 НА СЕМИ ХОЛМАХ
ИРКУТСК 100.9
www.radio7.ru
Легкая популярная музыка зарубежных исполнителей.
Самые мелодичные песни 2000-х сочетаются с золотыми хитами 80-х и 90-х. Целевая аудитория – мужчины и женщины 25-39 лет.
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ДОРОЖНОЕ РАДИО
ИРКУТСК 91.1
www.dorognoe.ru
Песни со смыслом. Песни с ностальгией. Лучшие хиты для всех, кто в пути.
Полезные советы, актуальные новости, самое душевное музыкальное наполнение.
Ядро аудитории: 35-45 лет, средний доход, люди с семейными ценностями.
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РАДИО ЗВЕЗДА
ИРКУТСК 89.8
www.radiozvezda.ru
Российская информационно-разговорная радиостанция, уделяющая особое внимание патриотической и военной тематике. Основу вещания составляют исторические и познавательные программы, аудиокниги, отечественная поп- и рок-музыка 1990-x и 2000-х годов, а также регулярные выпуски новостей.